В Ростове-на-Дону от коронавируса «отдыхают» прыжками с парашютом

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани начали принудительно выселять жителей аварийных зданий, сообщает inkazan.ru . Постановление о выселение и последующем сносе есть на три дома — в общей сложности там проживает 11 семей.

Башкирия

В Башкирии жители жалуются на нехватку лекарств и резкий скачек цен на препараты от ОРВИ и пневмонии. Как пишет mkset.ru , лекарства, стоимость которых ниже 600 рублей, в аптеках уже почти не найти и люди вынуждены брать более дорогие аналоги. А препараты от пневмонии, также подходящие и для лечения коронавируса, стоят выше 10 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области выпустили приказ о ликвидации медведя-шатуна, пишет newsnn.ru . 14 октября зверь укусил и поцарапал руку пьяного мужчины в городе Семёнов.

Удмуртия

В Удмуртии приговорили к 10 годам лишения свободы бывшего главу региона Александра Соловьева. Журналисты udm-info.ru провели опрос, согласно которому выяснилось, что 66% опрошенных считают приговор несправедливым и экс-чиновник не должен сидеть в тюрьме.

Александр Соловьев Максим Блинов/РИА Новости

Ростовская область

В Ростове-на-Дону мужчина прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки. Как пишет rostovgazeta.ru , пользователи отметили, что таким образом ростовчане отдыхают от коронавирусных проблем.

Приморье

В Приморье прокуратура проверит на противоправные действия ролик из раздевалка спортивного клуба, пишет vostokmedia.com . На нём тренер военно-патриотического общества «Ратник» обнимает несовершеннолетнюю.

Омская область

В Омске зафиксировали выбросы этилбензола. Как пишет gorod55.ru , концентрация вещества была превышена в 6,5 раз. Специалисты охарактеризовали уровень загрязнения атмосферного воздуха в указанный день как высокий. Местных жителей попросили сообщать в Министерство природных ресурсов и экологии о выбросах вредных веществ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оренбургская область

В озере Сазанье под Новотроицком массово гибнет рыба. Как пишет 56orb.ru , местные жители также пожаловались на цвет воды. По их мнению, в озеро сбросили какое-то вредное вещество, от которого вся береговая линия оказалась завалена мёртвой рыбой. Ответственные ведомства ситуацию не комментируют.

Карелия

Почти все сотрудники Минкультуры Карелии заразились коронавирусом. Изданию karelinform.ru стало известно, что у главы Министерства культуры Республики Алексея Лесонена подтвердился COVID-19. Через некоторое время инфекцию обнаружили у 12 его подчинённых. Работать будут оставшиеся четыре человека, которые не заболели. Их перевели на удалённый режим.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области зарплаты снижаются рекордными темпами. Как сообщает nashgorod.ru , это самый высокий показатель среди регионов России. Исследование показало, что среди соискателей из Тюменской области, работающих по найму, 37% пожаловались, что их доход упал по сравнению с началом этого года.

Хабаровский край

В Хабаровском крае горит 14 гектаров тайги. Как сообщает transsibinfo.com , два пожара зафиксировали около населенных пунктов. Специалисты уверены, что возгорания произошли по вине человека. В краевом комитете лесного хозяйства предупредили, что из-за сухостоя разводить огонь в лесу категорически запрещено.

Ставропольский край

Свыше десятка дел о нарушениях принципов доступной городской среды выиграла прокуратура Красногвардейского района на Ставрополье, здание которой не оборудовано пандусами. Как пишет newstracker.ru , владельцев небольших продуктовых магазинов через суд заставляли устанавливать заезды для инвалидов, а также монтировать таблички с шрифтом Брайля. При этом главный вход в здание районной прокуратуры, откуда поступали такие иски, не оборудован ни пандусом, ни кнопкой вызова помощи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Для 81-летней пациентки с коронавирусом на Южном Урале не нашлось места в больнице. Как пишет «Курс дела» , врачи, приехавшие на вызов, не смогли госпитализировать женщину из-за переполненных больниц. Ей сказали ждать, когда место освободится. Об этом в соцсетях написал родственник пациентки.

ХМАО

В ХМАО застрелили человека около торгового центра. Происшествие случилось в Урае около крупного центра, сообщает muksun.fm . По предварительным данным, подъехала машина, из неё было произведено два выстрела, после чего авто скрылось. В полиции уточнили, что подозреваемый уже установлен. О том, что стало поводом для убийства, в ведомстве не сообщают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

Под Волгоградом выдали водительские права психически нездоровому гражданину. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , в местной ЦРБ у врача-психиатра на диспансерном учёте состоял местный житель с диагнозом «умственная отсталость». При этом он имел на руках водительские права на управление транспортом категории «В». По закону, лицам с психическими заболеваниями вообще не разрешается управлять транспортными средствами.

Свердловская область

В Екатеринбурге с начала недели вдвое выросло число отправленных на удалёнку классов. По данным на 15 октября в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанционное обучение переведено 133 класса в 60 школах и 28 групп в 22 детсадах, пишет издание tagilcity.ru . В департаменте образования отмечают, что руководство школ имеет право самостоятельно разрабатывать календарный учебный график своей организации и изменять сроки начала каникул в случае необходимости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинградская область

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов ушёл в отставку по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Как сообщается на портале newia.ru , о скандале в Выборге стало известно месяц назад: главного финансиста задержали по подозрению в мошенничестве на 700 миллионов рублей. Орлов отметил, что нёс персональную ответственность за действия любого сотрудника администрации.

Хакасия

Минздрав Хакасии готовит дополнительные койки для больных COVID-19. Как сообщает newkhakasiya.online , это связано со стабильным ростом количества заболевших. Сейчас, по мнению специалистов Минздрава республики, ситуация более тяжелая, чем была весной. Любого человека с высокой температурой проверяют на коронавирус. При этом тенденция к росту заболеваемости сохраняется.

Новосибирская область

В 41% школ Новосибирска нашли коронавирус. Как пишет atas.info , инфекция обнаружена в 89 из 214 школ города. На карантин закрыты 224 класса. Одновременно ни одна школа или детский сад целиком не закрыты.