В Ростове-на-Дону обнаружено тело ребёнка в сумке

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Ростове-на-Дону местные рыбаки выловили из реки Темерник сумку с трупом ребенка. Умершему на вид шесть — восемь лет, его личность не установлена.

Труп нашли местные рыбаки в реке Темерник. Убитому мальчику около 6–8 лет, личность пока не установлена, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ближайших детских садов и школ проверяют местонахождение воспитанников.

Ранее в Иркутской области на краю тайги нашли труп младенца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».