Власти назвали причину громкого звука взрыва в Ростове-на-Дону Голубев: взрыв в Ростове-на-Дону оказался переходом самолета на сверхзвук

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Василий Голубев

Звуки взрыва в Ростове-на-Дону связаны с переходом самолета на сверхзвук, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Жители города до этого услышали звуки, похожие на взрыв. В некоторых домах треснули стекла.

В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук, — написал Голубев.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в Сети появились записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент взрыва. От громкого звука у машин заработали сигнализации, хлопок спугнул птиц на ветках. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что в Ростовской области работала ПВО, предположительно, отражавшая ракетную атаку в районе административного центра. По словам очевидцев, в Ростове-на-Дону были слышны три мощных взрыва. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

20 августа беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала в Курсе, после чего раздался громкий взрыв, как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев. Предположительно, падение БПЛА произошло около 4 часов ночи. В Сети публиковали видео, на котором видно возгорание. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в крышу вокзала врезался дрон, в результате пять человек получили ранения от осколков, всех осмотрели врачи.