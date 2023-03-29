В Ростове-на-Дону нашли объяснение звуку взрыва Глава Ростовской области: громкий хлопок был переходом самолета на сверхзвуковой режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкий звук в Ростове-на-Дону, похожий на взрыв, был переходом самолета на сверхзвуковой режим полета, рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Немногим ранее 29 марта жители в Западном жилом массиве города услышали похожий на взрыв звук.

Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта. Прошу сохранять спокойствие, — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Ростова-на-Дону рассказали о звуке взрыва. По данным канала, хлопок произошел в небе. Минобороны информацию не комментировало. Информация о разрушениях не приводилось. После хлопка сработали сигнализации машин.

Ранее в Ростове-на-Дону в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса произошел пожар. Очевидцы сообщили, что 16 марта перед задымлением в здании был слышен взрыв. Глава области Василий Голубев назвал причиной пожара в здании замыкание электропроводки. По его словам, из-за распространившегося огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.