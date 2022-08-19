В Ростове-на-Дону местные жители сожгли авто полицейского с символом Z

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Ростова-на-Дону задержала двух местных жителей. Их подозревают в поджоге автомобиля сотрудника ОВД с символикой «Z». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону. Как утверждают правоохранители, задержанные совершили поджог по заказу «неонацистов с Украины».

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с символикой «Z», принадлежащего сотруднику ОВД, — говорится в сообщении.

Там также утверждают, что подозреваемые получили за совершенное правонарушение 15 тысяч рублей криптовалютой.

Также сообщается, что в момент поджога подельница непосредственного исполнителя заказа снимала происходящее на видео «в качестве отчета для заказчика».

Ранее сообщалось, что в посёлке Видное Красногвардейского района Крыма военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой Z, отказали в обслуживании. Сделано это было по распоряжению хозяина автосервиса, по имеющимся данным, оказался противником спецоперации РФ на Украине. В результате власти Красногвардейского района приняли решение снести автосервис. По их заявлению, данное строение было возведено незаконно.