В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на рынке МЧС: открытое горение на вещевом рынке Ростова-на-Дону ликвидировали

Фото: 61.mchs.gov.ru

Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону ликвидировано, рассказали в пресс-службе МЧС РФ. Сообщение об этом появилось 1 декабря в 02:37.

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, — отмечается в сообщении.

Ранее крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади 4 тысячи квадратных метров. Спасатели начали борьбу с огнем вечером 30 ноября, когда загорелись вещевые павильоны на улице Миронова, 12/5. Площадь пожара первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг.

В дальнейшем площадь распространения огня выросла до двух тысяч «квадратов». На место происшествия направили полицию. Также сообщалось, что торговцы рынка осложняли работы МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. В этой связи не исключалось прибытие на рынок бойцов Росгвардии.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре на складе с картоном в Ярославле. На месте работали 68 спасателей и 23 единицы техники. Возгорание началось утром 29 января. Здание, принадлежащее ООО «Экогенерация», находится на проспекте Октября. Огнем был охвачен склад на площади 1500 квадратных метров. Тушение осложнялось конструктивными особенностями строения и угрозой обрушения поврежденных конструкций.