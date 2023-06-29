В Ростове-на-Дону изъяли оружие и БТР, оставленные после ухода ЧВК «Вагнер» Полицейские в Ростове-на-Дону изъяли оставленные после ухода ЧВК «Вагнер» оружие и технику

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военная техника бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону изъяли бронетранспортер и автомобиль, а также гранатометы, автоматы и мины, оставшиеся в городе после ухода ЧВК «Вагнер», сообщили в общественном совете при УМВД. Полицейские вместе с военнослужащими в составе оперативных групп 24-25 июня направлялись на все места, где были обнаружены оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.

Полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, ручные противотанковые гранатометы, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ «Патриот», пулеметные ленты и так далее, — рассказали в ростовском МВД.

Количество единиц изъятого оружия и техники в полиции не уточнили.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что изъятую тяжелую военную технику ЧВК «Вагнер» не будут передавать Росгвардии. Депутат пояснил, что всю технику будут закупать для ведомства в рамках гособоронзаказа, а решение об оснащении Росгвардии было принято президентом РФ Владимиром Путиным еще в начале 2023 года. Перед этим руководитель Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что с главой государства обсуждался вопрос передачи тяжелых вооружений и танков.

27 июня в Минобороны РФ заявили, что военную технику ЧВК «Вагнер» передадут в действующие подразделения российских войск. В ведомстве отмечали, что сейчас идет подготовка к передаче.