В Ростове-на-Дону еще не потушили крупный пожар на вещевом рынке МЧС: площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 1,5 тысячи «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, рассказал представитель ГУ МЧС России по Ростовской области, сообщает РИА Новости. Он добавил, что местным властям пришлось увеличить группировку сил и средств на пожаре до 113 человек и 33 единицы техники.

Вещевые павильоны 30 ноября загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили 3-й ранг.

Пожар возник на складе в Ярославле, ранее сообщала пресс-служба МЧС России. Там огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Вспыхнуло здание на проспекте Октября, 78. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. На месте работали 68 специалистов МЧС и 23 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. Как рассказали очевидцы, на месте были слышны хлопки. Отмечалось, что на происшествии работали восемь автоцистерн. К месту возгорания подъезжала машина реанимации.

Ранее сообщалось, что огнеборцы полностью потушили пожар на складе игрушек в Новой Москве. На месте работали 22 специалиста и восемь единиц техники. Двухэтажный склад вспыхнул в деревне Сосенки в Новой Москве. Здание горело на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступило.