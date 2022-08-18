В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в поджоге автомобиля с буквой Z

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу мужа и жену, которые подозреваются в поджоге принадлежащего полицейскому автомобиля с буквой Z, сообщили в региональном главке МВД РФ. В ведомстве предполагают, что супругов курировали с территории Украины, кураторы пообещали им за поджог 15 тысяч рублей.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим эпизодам преступной деятельности, — говорится в сообщении.

По данным МВД, супруги несколько дней наблюдали за парковкой у здания ОВД, где выбрали авто сотрудника полиции. Мужчина облил капот машины горючей смесью и поджег, а его жена в это время снимала происходящее на видео.

После совершения преступления они пытались скрыться в соседнем регионе, а позже вернулись в Ростов-на-Дону, где несколько дней прятались в лесу, там их и задержали.

Ранее в Воронеже неизвестный прошел по городу и с помощью красного баллончика нанес на встретившиеся у него на пути автомобили литеру Z. Губернатор региона Александр Гусев расценил поступок вандалов, разукрасивших машины местных жителей, как дискредитацию ВС РФ.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев сообщил, что в Минобороны не рассматривают латинские буквы V и Z в качестве официальных воинских символов СВО. Буква Z используется для поддержки спецоперации на Украине. Литеры Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».