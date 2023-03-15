В российском СИЗО нашли мертвого заключенного В СИЗО Екатеринбурга умер заключенный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СИЗО-1 Екатеринбурга нашли мертвого заключенного, сообщает портал E1.ru со ссылкой на главное управление ФСИН (ГУФСИН) по Свердловской области. По данным ведомства, тело арестанта обнаружили во время проверки 13 марта. На теле не имеется признаков насильственной смерти, добавили во ФСИН.

Признаков противоправных действий не выявлено, следов насилия нет. Заключенный страдал рядом хронических заболеваний. Он приехал из Кировской области, чтобы пройти осмотр врачей. К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни, — рассказали в ведомстве.

Ранее в ИВС подмосковной Балашихе скончался мужчина. В учреждении утверждают, что он свалился со шконки и умер от полученных травм. Именно в день этого происшествия в камере не работало видеонаблюдение.

Трое сокамерников подтвердили, что мужчина сам упал с кровати. Но именно в этот день в камере не работала система видеонаблюдения.

Известно, что мужчина отбывал наказание по статье о краже. Жил он в соседнем к ИВС городе Реутове. Изначально ему был назначен условный срок, но осужденный вовремя не отметился во ФСИН, из-за чего срок заменили на реальный.