Появились кадры вспыхнувшей машины в Белгороде после обстрела ВСУ Гладков: в районе Белгорода запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе на несколько минут была запущена сирена ракетной опасности, следует из публикаций губернатора области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. Он рекомендовал жителям спуститься в укрытия или найти безопасное место.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Как пишет Readovka, несмотря на работу ПВО над Белгородом, украинский снаряд угодил в жилой двор прямо в припаркованный автомобиль, он загорелся. Также повреждены соседние здания и авто. На месте работают экстренные службы, о пострадавших информации нет.

Ранее в этот же день Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. Отмечается, что очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

До этого первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры дополнительной поддержки для жителей Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ. Депутат в том числе призвал дать белгородцам особый правовой статус и ввести для переселенцев выплаты.