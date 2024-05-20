В российском регионе женщина подорвалась на взрывном устройстве Смирнов: в Курской области россиянка наступила на мину и получила ранение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница села Гордеевка, расположенного в Кореневском районе Курской области, наступила на взрывное устройство и получила ранение, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей быть внимательнее и не приближаться к найденным предметам.

В селе Гордеевка Кореневского района местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь, — написал он.

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