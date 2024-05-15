В российском регионе запустили сирену ракетной опасности Гладков: по всей Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал население найти убежище и не подходить к окнам.

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

За час до этого Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Так, в селе Грузском в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль и выбиты окна в гараже частного домовладения. В селе Березовка в результате падения дрона-камикадзе и последующей детонации выбиты окна и посечен фасад магазина.

Кроме того, украинские военные атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По словам губернатора, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Утром 15 мая губернатор сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, они доставлены в клиническую больницу.