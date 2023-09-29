В российском регионе запретили запуск беспилотников Моор запретил использования беспилотников в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников. Глава региона Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале о подписании соответствующего постановления.

Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона, — написал губернатор.

Он уточнил, что запрет не будет распространяться на БПЛА, используемые для сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения при наличии на запуск, выданного уполномоченным органом местного самоуправления.