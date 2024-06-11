В российском регионе запретили продавать сжиженный газ подросткам В Орловской области запретили продажу зажигалок и сжиженного газа подросткам

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Орловский областной Совет народных депутатов принял решение о запрете продажи товаров со сжиженным углеводородным газом несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе правительства региона. Под запрет подпали товары со сжиженным углеводородным газом, в том числе зажигалки и баллончики для портативных газовых плит.

На Орловщине вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Такое решение принято на 33-м заседании Орловского областного совета народных депутатов, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данный запрет не противоречит нормам федерального законодательства. Он был введен для предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. В правительстве предупредили, что вдыхание углеводородных сжиженных газов из баллончиков или из зажигалок может вызвать аритмию и остановку сердца у подростка. Это нередко приводит к летальному исходу.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил о планах ужесточить штрафы за нарушение правил продажи вейпов. Соответствующий законопроект будет внесен в ГД в весеннюю сессию.