В российском регионе запретили летать дронам В Челябинской области установили запрет на использование беспилотников

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Оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе, сообщили ТАСС в областном министерстве общественной безопасности. Ограничение будет действовать до снятия режима «Уровень базовой готовности».

В настоящее время на территории Челябинской области установлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области на период до снятия режима «Уровень базовой готовности», — сказали в министерстве.

Утром 28 февраля сообщалось о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта. Все самолеты, выполняющие рейсы через воздушное пространство Ленинградской области, развернули в обратном направлении. Минобороны РФ позднее сообщило, что небо на городом было закрыто из-за тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.

Ранее подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ подавили украинские беспилотники, поднятые Киевом для атаки на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один из них рухнул в поле, другой, отклонившись от маршрута, упал, не нанеся вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.