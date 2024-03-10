В российском регионе задержали вандалов, рисовавших свастики «КП»: в Екатеринбурге задержали вандалов, исписавших подъезд свастикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге задержана компания молодых людей, которые рисовали свастику на подъездах и машинах, сообщает «КП-Екатеринбург». Им грозит до 15 суток ареста.

По адресу выезжали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в территориальный ОВД троих молодых людей. В настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщали в городской полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО по заданию кураторов. В итоге в отношении горожанина возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм. Сам он пояснил, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку городу-герою.

Ранее в Выборге возбудили уголовное дело о вандализме из-за граффити на историческом здании XIV века. Неизвестный еще летом нанес тег на стену Дома купеческой гильдии Святого Духа, который признан объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.