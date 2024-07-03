В российском регионе задержали участников «шариатских патрулей» На участников «шариатских патрулей» завели уголовное дело в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников «шариатских патрулей» задержали в Кабардино-Балкарии и Московской области, сообщил Telegram-канал Baza. Группа молодых людей семь лет избивала граждан, которых уличала в неправильном, по их мнению, образе жизни, но уголовное дело возбудили только сейчас.

По версии следствия, сообщество сформировалось в Тырнаузе в марте 2017 года. Его лидером стал 33-летний на тот момент Асхат. В группу постоянно вербовали новых участников. Следствие считает, что лидер группы поручил другим ее участникам патрулировать город и искать людей, чей образ жизни отличается от религиозно-экстремистских взглядов сообщества.

Молодые люди избивали граждан палками и издевались над ними. Пока в деле фигурируют 14 пострадавших, но их может быть больше. Уголовное дело возбуждено 1 июля. Шестерых фигурантов задержали в Кабардино-Балкарии, лидера сообщества обнаружили в Московской области.

Ранее в Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки из-за внешнего вида. На жителя столицы, у которого в ухе была сережка, напали участники «шариатского патруля». В какой-то момент нападавшие сбежали с места происшествия. Одного из молодых людей сверстники под руки унесли и посадили на лавку.