В российском регионе задержали группу высокопоставленных чиновников В Карачаево-Черкесии по делу о хищениях задержали представителей высших чинов

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В Карачаево-Черкесии группу высокопоставленных представителей власти и сотрудников правоохранительных органов задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в ФСБ России. Отмечается, что ущерб от их действий составил около 60 млн рублей. По предварительным данным, они причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

В Карачаево-Черкесской Республике задержаны члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они также изъяли у задержанных доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.

Ранее суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Касьянова. Его признали виновным в хищении более 25 млн рублей.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.