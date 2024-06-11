В российском регионе задержали мужчину за сотрудничество с СБУ ФСБ: житель Камчатки задержан по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Камчатского края задержали по подозрению в сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости заявление ФСБ России по региону. По данным ведомства, мужчина планировал передать Киеву сведения о местах дислокации воинских частей.

После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей, — следует из заявления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»). Местного жителя заключили под стражу на время следствия.

Ранее по подозрению в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины был задержан житель Приморья. По данным ведомства, мужчина признал свою вину, против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

До этого спецслужбы России задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева гражданина Украины. Мужчина собирал и передавал сотруднику СБУ сведения о подразделениях ВС РФ в Запорожской области, а также данные о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.