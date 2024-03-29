В российском регионе задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины ФСБ: в ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и техники в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Отмечается, что житель республики руководствовался личными мотивами.

Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Службы безопасности Украины сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области по итогам операции ФСБ был задержан украинский агент. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российской армии для Службы безопасности Украины.

Задержанный имеет гражданство Украины, а при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в преступлениях, в которых его подозревают. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на ВСУ. Задержанному грозит до 20 лет по делу о шпионаже.