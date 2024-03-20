В российском регионе задержали министра ЖКХ и энергетики Власти Новосибирской области сообщили о задержании министра ЖКХ и энергетики

Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова задержали, сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. Он был назначен на пост главы ведомства в сентябре 2018 года по распоряжению губернатора региона Андрея Травникова. Причина задержания Архипова не озвучивается.

Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан, — заявил Сергей Нешумов.

С 2014 года Денис Архипов был заместителем министра — начальником управления ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. После этого в марте 2016 года он вступил в должность заместителя министра ЖКХ и энергетики региона.

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