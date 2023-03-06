Mash: в российском регионе взорвалась граната Mash: вылетевшая за пределы воинской части в Гуково граната выбила стекла в домах

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Telegram-канале Don Mash сообщил, что в Гуково Ростовской области командир взвода случайно выстрелил гранатой в воздух. Снаряд вылетел за пределы воинской части и выбила стекла в близлежащих домах, передает канал. Минобороны не комментировало информацию.

По данным Mash, о свисте снаряда и взрыве рассказала одна из местных жительниц. Россиянка рассказала каналу, что недалеко от ее дома в четырех зданиях выбиты окна.

Позже удалось выяснить, что 28-летний командир взвода военной части в Гуково случайно нажал на спусковой крючок ручного гранатомета и произвел выстрел вверх. Граната оказалась за пределами части и разорвалась близ жилых построек.

Ранее жители Новокузнецка обнаружили за павильоном автобусной остановки боевые гранаты, сообщает Telegram-канал SHOT. Позднее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что они реально могли представлять опасность для жителей, поскольку были снаряжены взрывными устройствами.

До этого в селе Берлинка Зырянского района Томской области компания школьников во время прогулки нашла боевую гранату. Позднее дети пришли с боеприпасом в магазин в центре села, чтобы показать его матери одного из мальчиков. Они взорвали гранату. Ударной волной взрыв повредил витрину и сайдинг магазина, никто не пострадал.