В российском регионе ввели режим воздушной опасности Артамонов: угроза воздушной опасности объявлена в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал граждан отслеживать актуальную информацию из официальных источников.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время» и портале «ЛипецкМедиа», — следует из сообщения.

Ранее из соцсетей губернатора Воронежской области Александра Гусева стало известно, что в регионе ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны привели в боеготовность для отражения удара. Глава области призвал мирных граждан сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что два дома были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке шахты имени Гагарина, входящего в состав Горловки. Кроме того, была ранена мирная жительница, передавал глава города Иван Приходько.

Украинские военные также использовали химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Речь могла идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.