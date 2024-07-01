В российском регионе ввели режим ЧС Ховалыг: в Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

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На территории Республики Тува ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее решение было принято на аппаратном совещании в правительстве.

Губернатор пояснил, что жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые очаги возгорания в тайге. По последним данным, на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1,7 тысячи гектаров земли, большая часть которых находятся в труднодоступной горной местности. Со стихией борются более 220 человек, группу планируется в скором времени увеличить еще на 30 специалистов.

На погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки, — подчеркнул Ховалыг.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Чрезвычайное положение действует на территории Томпонского и Олекминского районов. Также особый противопожарный режим введен в 17 других районах республики и в городском округе Якутск. На территории региона с 6 мая действует пожароопасный сезон.