В российском регионе ввели режим ЧС Режим ЧС ввели в Липецке из-за аварии на водоводе

Фото: t.me/uvarkina_evgenia

В Липецке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на водоводе, написала в своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина. В большей части города 28 сентября пропало водоснабжение. Подачу воды планируют восстановить к вечеру 30 сентября.

Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования, — написала она.

Ранее стало известно, что режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за мощного проливного дождя. Был также создан оперативный штаб. 28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. С территорий было вывезено 864 ребенка. Кроме того, во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. В результате стихийного бедствия пострадали более пяти тысяч домовладений.

До этого около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней. Местные жители сообщают, что в ряде районов уровень воды достигает крыш автомобилей, подземные переходы затоплены. Некоторые горожане передвигаются по дворам на надувных лодках.