Губернатор прокомментировал мощный взрыв во Владимирской области Губернатор Авдеев подтвердил взрыв в Киржачском районе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил в своем Telegram-канале информацию о взрыве в Киржачском районе. В настоящее время проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный. На месте, по его словам, работают экстренные службы. Другие подробности пока не раскрываются.

Призываю воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных. За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф, — сказано в публикации губернатора.

Ранее МЧС сообщило о введении режима ЧС в Киржачском районе. Соответствующие уведомления пришли местным жителям на мобильные телефоны от службы 112.

Тем временем в Сети появилось видео с мощным взрывом во Владимирской области. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. В связи с происшествием движение транспорта было ограничено в ближайших населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что при взрыве боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области погиб человек, еще трое пострадали, среди них один ребенок. О трагедии сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону, уточнив, что боеприпас принадлежал одному из раненых.