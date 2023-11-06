Режим чрезвычайной ситуации ввели в Дальнереченском городском округе Приморского края, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Причиной стал южный циклон, который вызвал в регионе ледяные дожди и сильные порывы ветра. В связи с непогодой также остановлена работа ряда котельных.
Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Дальнереченского городского округа от 6.11.2023 на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из строя вышли некоторые участки электросети. Более двух тысяч домов остались без света. В них проживают свыше девяти тысяч человек.
Сотрудники Дальнереченской межрайонной прокуратуры координирует работу специальных служб, принимают участие в работе муниципального оперативного штаба, — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков. Представители Примгидромета предупредили, что температура воздуха понизится к вечеру 6 ноября. Вместе с тем ожидается усиление ветра, дождь станет переходить в снег, что приведет к гололедице.