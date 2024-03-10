В российском регионе введут дополнительные рейсы в Москву «МК»: в сахалинском аэропорту 17 и 24 марта введут дополнительные рейсы в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Южно-Сахалинска 17 и 24 марта введут дополнительные рейсы в Москву, сообщает «МК-Сахалин» со ссылкой на пресс-службу аэровокзала. Выполнять перевозки будет компания «Аэрофлот».

SU 1782/1783 Москва — Южно-Сахалинск — Москва. Прибытие 12:35. Вылет в 15:00, — говорится в сообщении.

Ранее руководство S7 заявило о частичном сокращении численности сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений. При этом авиакомпания предложила уволенным пилотам и бортпроводникам продолжить работу в филиалах в Новосибирске или Иркутске, где S7 планирует усилить свое присутствие. Кроме того, трудоустройству сокращенных предложили помочь другие отечественные и зарубежные авиакомпании.

До этого самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, приземлился в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Компания «Аэрофлот» предоставила 44 пассажирам размещение в гостинице. Остальные пассажиры отказались от этого варианта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Аэрофлот» демонстрирует высокий уровень качества обслуживания пассажиров. По его словам, компании необходимо приложить усилия, чтобы удержать столь высокую планку в будущем. Безопасность полетов всегда должна быть на первом месте, подчеркнул президент.