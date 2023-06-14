В российском регионе вспыхнул пожар на крыше пятиэтажки Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные тушат возгорание кровли пятиэтажного жилого дома в Казани, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану. Отмечается, что пострадавших в результатe пожара нет.

В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по 2-му номеру вызова, — говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии Казани, в доме 66 квартир. Город начал подготовку меcт размещения для временного расселения жителей.

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