В российском регионе воспитатель детсада заразила туберкулезом девять детей В Тыве воспитатель ясельной группы детсада заразила туберкулезом девять детей

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30-летняя воспитательница детского сада в селе Чаа-Холь Республики Тыва скрыла, что заболела туберкулезом, и продолжала работать с малышами. В результате инфекцию подхватили девять воспитанников ясельной группы дошкольного учреждения, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В период с августа 2022 по февраль 2023 года обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада «Солнышко», заразилась инфекционным заболеванием туберкулез. Произошло распространение инфекционного заболевания с последующим заражением малолетних воспитанников, — сказано в сообщении ведомства.

Против воспитателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Вскоре она предстанет перед судом.

Пациента с туберкулезом ранее выявили в пункте временного размещения (ПВР) беженцев из Белгородской области «Царицыно озеро» в Тихвине Ленинградской области. В комитете по здравоохранению региона сообщили, что мужчина не числится жителем области. Проведено обследование контактных лиц, они взяты под наблюдение сроком на год. Если за год заболевание у контактных лиц не подтвердится, их снимут с учета.