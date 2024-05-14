В российском регионе вновь запустили сирену ракетной опасности Под Белгородом сирену ракетной опасности запустили через 20 минут после отмены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сирену ракетной опасности вновь запустили в Белгороде и Белгородском районе, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Она заработала во второй раз за день. Предыдущую сирену отменили за 20 минут до объявления о новой.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Спустя 36 минут сирену ракетной опасности отменили. Однако буквально через минуту Гладков вновь написал о запуске, попросив местных жителей укрыться.

Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе утром 14 мая проработала около часа — с 10:18 до 11:16 по московскому времени. Гладков также уведомил местных жителей о ее отмене.

Ранее глава Белгорода Валентин Демидов показал кадры последствий атаки ВСУ по городу утром 14 мая. Удар пришелся по спальному району, пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью.