В российском регионе власти хотят обобрать до нитки пьяных водителей В Приамурье предложили в десять раз увеличить штрафы для пьяных водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Заксобрания Амурской области предложили в десять раз увеличить штрафы, а также ужесточить административную и уголовную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба областного парламента. Решение принято после ДТП в Благовещенске 14 июня, когда из-за пьяного водителя погибли пять человек, четверо остаются в больнице.

Сегодня, 27 июня, на 42-м заседании депутаты Законодательного собрания Амурской области предложили ужесточить ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Обращение подготовлено по инициативе губернатора региона Василия Орлова, — говорится в сообщении.

По данным областного управления ГИБДД за пять месяцев текущего года на территории региона произошло 389 ДТП. В них погибли 32 человека, 524 получили травмы. С признаками опьянения задержаны 1366 водителей, 210 из них — повторно.

Депутаты областного парламента предлагают увеличить размер штрафа за управление транспортом в состоянии опьянения и передачу управления пьяному водителю, а также за отказ от медосвидетельствования до 300 тысяч рублей (в десять раз). Нижний и верхний пороги лишения водительских прав предлагается изменить на срок от трех до пяти лет.

В качестве альтернативы штрафу парламентарии предлагают предусмотреть возможность конфискации автомобиля. За повторное нарушение предлагают штрафовать на 300–500 тыс. рублей, а имеющих судимость водителей — на 500–700 тыс. рублей.

14 июня в Благовещенске пьяный водитель минивэна вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Он несся по городу со скоростью около 100 километров в час, а потом его занесло. Перед поездкой он выпил минимум одну бутылку водки. Очевидица происшествия заявила, что виновник аварии пытался скрыться с места ДТП. По ее словам, несколько мужчин держали водителя силой, чтобы он не сбежал.