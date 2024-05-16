В российском регионе учительницу уволили за рукоприкладство В Челябинской области учительница ударила по голове четвероклассницу

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Учительница из Усть-Катава Челябинской области была уволена из-за скандала с рукоприкладством, сообщает «Осторожно, новости». Женщина накричала на четвероклассницу, оттаскала ее за руки и ударила по голове.

Директор учреждения рассказал каналу, что ученица часто «бесилась» с мальчиками: падала на пол и разговаривала на уроках. Это и стало причиной конфликта с учительницей. Спокойно провести беседу педагог не смогла — выхватила у девочки телефон, накричала и трясла ее при других детях.

Как ранее сообщалось, в Москве ученик пятого класса обвинил педагога в избиении прямо на уроке. По словам мальчика, конфликт произошел на уроке «Окружающий мир», ему потребовалась помощь врачей.

В бурятском селе Комсомольское преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.

В поселке Ярково Тюменской области учительница физкультуры силой пыталась заставить младшеклассников сесть за границы очерченного кружка. Некоторых ребят, у которых ноги заступали за линию, она толкала, пытаясь подвинуть, а одного мальчика пнула так, что он упал.