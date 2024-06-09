В российском регионе три бойца теробороны получили ранения Гладков: трое бойцов ранены при атаке БПЛА в Борисовском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе. В своем Telegram-канале он добавил, что они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, их состояние стабильно. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается, — написал он.

Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по Грайворону в Белгородской области, беспилотник атаковал здание местной администрации. Аппарат упал и взорвался во внутреннем дворе. В результате травмы получил замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев.

До этого глава Белгородской области сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. От взрыва там начался пожар в одном из резервуаров.

Также Гладков рассказал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель фуры не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу.