В российском регионе тренер по гимнастике ударила пятилетнюю девочку В Красноярском крае тренер по гимнастике ударила пятилетнюю девочку во время занятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Енисейск Красноярского края тренер по гимнастике ударила пятилетнюю девочку, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел во время занятия, когда воспитанница подошла к женщине и сказала об усталости, после чего тренер оттолкнула ее, заставляя заниматься дальше. Полиция провела проверку и составила административный протокол.

Полицейскими установлено, что после двух тренировок подряд девочка очень устала и со слезами на глазах подошла к тренеру, чтобы сообщить об этом. Не выдержав, женщина силой оттолкнула ее и заставила продолжить занятие, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция изъяла у жительницы Тольятти трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, которых она избивала и кормила кошачьим кормом. В отношении женщины, которая ранее уже была судима, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

О ситуации в семье в полицию сообщили волонтеры. По их словам, мать детей ведет разгульный образ жизни и надолго оставляет их одних. В настоящее время дети помещены в государственное учреждение, их жизни и здоровью ничто не угрожает.