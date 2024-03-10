В российском регионе стало на два города больше Кадыров сообщил о появлении двух новых городов в Чечне

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Рамзан Кадыров

В Чечне появились сразу два новых города — Серноводское и Наурская, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, этот шаг откроет новые перспективы для развития региона и повышения его социально-экономического потенциала. Преобразование сел в города дает новые возможности для бизнеса, отметил он.

Сельское поселение Серноводское Серноводского муниципального района ЧР наделено статусом города. Вместе с тем в Наурское городское поселение вошли населенные пункты Чернокозово, Мекенская и Наурская. Следующим этапом этой работы станет обращение к федеральным органам о приведении наименований новообразованных городов в соответствие с правилами русской орфографии, — написал Кадыров.

1 января в Чечне появился новый город Ойсхара. По словам Кадырова, событие должно способствовать росту благополучия граждан, власти планируют содействовать развитию города, а также привлекать инвестиции в Ойсхарскую агломерацию.

Ранее Воркуту лишили статуса города и преобразовали в муниципальный округ, потому что там осталось слишком мало людей, чтобы ее можно было считать городским поселением. Пресс-служба правительства Республики Коми объяснила, что данное решение обусловлено требованиями федерального законодательства о местном самоуправлении. Там пояснили, что это нормальная тенденция для Севера, когда люди достигают пенсионного возраста и переезжают в места своего рождения.