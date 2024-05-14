В российском регионе сработала система ПВО Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей под Белгородом

Фото: МО РФ

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после отражения атаки в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна. Он добавил, что пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, — сообщил Гладков.

13 мая Гладков сообщил, что 19 человек погибли в результате обстрелов Белгорода украинскими войсками за минувшие два дня. По его словам, 15 горожан стали жертвами удара по многоэтажному дому, в котором произошло обрушение подъезда, еще 27 получили ранения.

Ранее губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Богун-Городок Борисовского района. По его словам, в результате обстрела от попадания осколков снаряда был поврежден фасад фельдшерско-акушерского пункта. Гладков указал, что при атаке со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал.