В российском регионе сработала ПВО Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области

Фото: МО Украины

В Курской области сработали средства противовоздушной обороны, заявил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В Курской области работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он.

Ранее Министерство обороны РФ информировало, что Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.

До этого ВСУ обстреляли приграничные районы региона. Армия Украины открыла огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе. Кроме того, ВСУ направили дальнобойные ракеты на Бердянск Запорожской области. В пресс-службе администрации региона рассказали, что системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда Storm Shadow в небе над областью. Министерство обороны России не комментировало эту ситуацию.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз оповещал граждан об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, обратил внимание он. На место обстрела выезжали оперативные и экстренные службы.