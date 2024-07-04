В российском регионе сообщили о падении двух украинских БПЛА Губернатор Владимиров: два БПЛА упали в селе Московском Ставропольского края

Фото: МО Украины

В селе Московском, расположенном примерно в 25 км к северу от Ставрополя, упали два беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он уточнил, что в результате происшествия инфраструктура повреждений не получила.

Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала, — уточнил Владимиров.

Губернатор отметил, что все системы региона работают в штатном режиме. Владимиров обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, а также доверять информации только из проверенных источников.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении четырех украинских дронов в небе над российскими регионами в ночь на 4 июля. В ведомстве отметили, что в Брянской области были сбиты два БПЛА и по одному — в Белгородской и Тамбовской областях.

До этого в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.