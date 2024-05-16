В российском регионе школьникам разрешат отказаться от сдачи ЕГЭ В Белгородской области школьники смогут отказаться от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Белгородской области выпускник сможет отказаться от сдачи ЕГЭ после отбоя воздушной тревоги, заявил заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милехин, передает ТАСС. По его словам, это будет считаться уважительной причиной.

У нас будет возможность [после ракетной опасности] вернуться в аудиторию и продолжить экзамен по желанию выпускника. Если он после объявления ракетной опасности скажет: «Нет, сегодня я не готов», то отказ от продолжения экзамена по причине возникновения ракетной опасности будет считаться уважительной причиной, — заявил Милехин.

Он также добавил, что экзамены для выпускников Белгородской области будут прерываться в случае ракетной опасности. При этом если ракетная опасность будет объявлена во время проверки знаний, то время на задание будет останавливаться и запускаться после отбоя.

В спорте это называется «чистое время», — пояснил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выпускники школ на приграничных территориях региона освобождены от сдачи экзаменов. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать по своему желанию.