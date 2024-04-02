В российском регионе сбит беспилотник Старовойт: в Курске и Курском районе работает ПВО

Фото: МО РФ

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1»

В Курске и Курском районе работает ПВО, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, сбит украинский БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Курске и Курском районе работает ПВО. Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — написал губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в 07:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого Минобороны сообщило еще об одной атаке в регионе. В 08:00 мск в небе над областью был сбит второй БПЛА.

Старовойт также сообщал об ударе ВСУ по поселку Теткино Глушковского района. По его данным, никто из жителей не пострадал, повреждены шесть домовладений. Глава региона отметил, что собственникам поврежденного имущества будет оказана помощь в восстановлении и ремонте.

25 марта сообщалось, что российские расчеты гаубиц «Мста-Б» поразили склад с боеприпасами ВСУ у границы Курской области. Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.

Также ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал. На место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.