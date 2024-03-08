В российском регионе сбили два беспилотника Гладков: система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Яковлевский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также нет.

В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Каменский Хутор Климовского района, повреждения получили два дома. Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что никто из жителей населенного пункта не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, никто из жителей не пострадал. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции.