В российском регионе сбили беспилотник Шапша: в Калужской области сбит беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале о том, что минувшей ночью в регионе был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, дрон был уничтожен системой ПВО.

Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат, — написал губернатор.

Он добавил, что жители и инфраструктура региона не пострадали.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытке ВСУ атаковать Крым при помощи 20 БПЛА. По данным ведомства, 14 аппаратов были уничтожены силами ПВО, а остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Население полуострова не пострадало, разрушений нет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника над столицей. Градоначальник уточнил, что воздушная цель была ликвидирована системой противовоздушной обороны. Обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной.

Житель одного из домов на улице Народного ополчения рассказал, что во время взрыва на Карамышевской набережной завибрировал пол и задрожали окна. Супруга мужчины успела заснять черный столб дыма в районе городской больницы.