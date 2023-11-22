В российском регионе с 1 декабря введут запрет на использование пиротехники Голубев: в Ростовской области запретят использование пиротехники с 1 декабря

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В Ростовской области будет запрещено использование пиротехники в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024-го, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. Он добавил, что соответствующий указ подпишет 22 ноября.

Принято решение временно ограничить использование пиротехнических изделий на территории Ростовской области с 1 декабря по 1 марта, — сказал губернатор.

Он добавил, что после 1 марта 2024 года решение по данному вопросу будет приниматься властями региона по ситуации. Голубев также пояснил, что запрет не распространяется на пиротехнические изделия первого класса опасности — хлопушки и бенгальские огни.

Ранее сообщалось, что временный запрет на продажу и использование пиротехники введен в Белгородской области. Согласно решению регионального оперативного штаба, он будет действовать до 26 января 2024 года. Власти области также намерены усилить меры безопасности для обеспечения порядка в общественных местах в период новогодних и рождественских праздников.

В сентябре во время проведения пиротехнического шоу в Москве салют полетел в сторону зрителей, в результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Как выяснилось позже, одна из пушек, которая должна была стрелять вверх, наклонилась.