В российском регионе прозвучала сирена ракетной опасности Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района была запущена сирена ракетной опасности, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обратился к местным жителям с призывом добраться до безопасных помещений.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны России объявили, что Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Атака зафиксирована 18 мая с 12:20 по 12:30 мск.

До этого губернатор рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал мирных жителей села Новая Наумовка, которые приехали копать огород. По информации Гладкова, один мужчина погиб на месте, второй получил ранения. В связи с трагедией глава региона также обратился к жителям населенных пунктов и призвал людей не посещать эти села.

Представитель МИД РФ Мария Захарова резюмировала, что страны Запада и Украина «играют с огнем», посягая на территорию России и ее безопасность. Таким образом она отреагировала на очередные атаки ВСУ на российские регионы.