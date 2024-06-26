В российском регионе произошло массовое отравление РИА Новости: в Курске 11 человек отравились морепродуктами

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В Курске 11 человек отравились, предположительно, морепродуктами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав области. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что пострадавшие ели морепродукты в сливочном соусе в одном из городских кафе.

Восемь человек в состоянии средней тяжести с диагнозом «кишечная инфекция» проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди них подросток 16 лет. Еще трое взрослых лечатся амбулаторно, — сообщили в Минздраве Курской области.

Ранее российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» временно сняла с продажи чиабатту с тунцом, сообщили в пресс-службе компании. Это обусловлено проведением проверок на предприятиях поставщиков ингредиентов. Отмечается, что проверки начали проводиться после массового отравления россиян салатами с красной фасолью. У поступивших в больницы выявили признаки ботулизма.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее призвал проводить внеплановые проверки на пищевых предприятиях. По его мнению, массовое отравление граждан связано именно с производственными проблемами, а не с проблемами общепита в целом.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее напомнил, что вызывающий ботулизм ботулотоксин может находиться в консервах. Он посоветовал кипятить продукцию перед употреблением, чтобы избежать случаев заболевания.