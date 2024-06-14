В российском регионе прогремел взрыв Гладков: на окраине Шебекино в Белгородской области прозвучал взрыв

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

На окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, в результате обстрела были повреждены 10 частных домовладений и автомобиль.

На окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте. По состоянию на данный момент известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля, — написал он.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии. Гладков уточнил, что у пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он. Кроме того, в четырех частных домах были выбиты окна, посечены фасады и крыши.

В начале июня в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Согласно обнародованным сведениям, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточнялось, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.