Жителям российского региона посоветовали не выходить из дома В Белгородском районе и Шебекинском ГО объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Белгородском районе и Шебекинском городском округе в Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода. Жителей региона призвали не выходить на улицу и не подходить близко к окнам.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Шебекинский ГО и город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — указано в заявлении.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Как подчеркнул губернатор региона Александр Гусев, системы ПВО готовы отражать удары со стороны украинских военных. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

До этого губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя села Новая Наумовка при ударе украинского дрона. По его словам, погибшим оказался мужчина, который вместе с другом приехал копать огород, последний получил ранение.

Минобороны РФ ранее информировало, что российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью. Атака была пресечена накануне, около 20:05 мск.