В российском регионе предотвратили взрыв на нефтепроводе SHOT: в Ленобласти предотвратили взрыв магистрального нефтепровода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в Ленинградской области предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск. Неизвестные прикрепили к нему самодельное взрывное устройство (СВУ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Канал отмечает, что устройство обнаружили металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта. На место прибыли силовики и обезвредили СВУ.

Ранее взрыв резервуара временного содержания случился в районе поселка Верхнеколвинск. Цистерна была выведена из эксплуатации, поэтому нефти в ней не было. Позднее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич заявила, что огонь из пустого резервуара перекинулся на соседнюю заполненную нефтью емкость. При этом она добавила, что нефтепровод расположен под землей, поэтому угрозы взрыва нет.

Площадь пожара составила 360 кв.м. Как сообщалось на сайте компании «ЛУКОЙЛ-Коми», по предварительной информации, погиб сотрудник подрядной компании «Эколайф», еще два человека пострадали. По факту взрыва на нефтяном объекте региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Следователи выяснят, виновен ли кто-то в нарушении правил безопасности во время ведения строительных или других работ.